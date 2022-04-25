Российские военные прекратят боевые действия для выхода людей из «Азовстали»

Сегодня военные России и ДНР прекратят огонь по объектам завода «Азовсталь», чтобы находящиеся внутри люди могли безопасно покинуть территорию предприятия. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он напомнил, что круглосуточный гуманитарный коридор из металлургического комбината «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц действует с 21 марта 2022 года. Киевские власти утверждают, что на территории завода находятся рабочий персонал, а также женщины и дети.

«Руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные Силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 г. в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях», – приводятся слова Мизинцева в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

Генерал-полковник подчеркнул, что для выхода мирных жителей из «Азовстали» никаких препятствий нет. Сами киевские власти и командиры нацбатов удерживают граждан в качестве «живого щита».

«В случае, если мирные граждане все-таки находятся на металлургическом комбинате, то мы категорически требуем от киевских властей немедленно отдать соответствующий приказ командирам националистических формирований для их освобождения», – сказал Мизинцев.

Мариуполь, Зоя Осколкова

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