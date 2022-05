Зеленский обрушился с критикой на Международный экономический форум в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 мая, в своем традиционном вечернем видеообращении раскритиковал Международный экономический форум в Давосе и призвал «принимать во внимание Украину».

Посвятив значительную часть видеообращения форуму в Давосе, Зеленский вслед за советником главы своего Офиса Арестовичем, раскритиковал западных политиков, которые подталкивают к компромиссу с Россией.

«Этот день я начал с общения с участниками Украинского завтрака, который прошел в рамках Давосского форума. Мир оказался не готов к украинской смелости. К смелости всех наших людей, не уступающих России и продолжающих защищать наше государство», – заявил украинский лидер.

Также Зеленский посетовал на ситуацию, когда, «что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: давайте учтем его интересы. В этом году в Давосе это снова прозвучало».

Досталось от украинского лидера и ветерану мировой политики экс-госсекретарю США Генри Киссинджеру.

«В Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене», – сказал Зеленский.

Припомнил 38-й год глава Украины и американскому изданию The New York Times, заявив следующее: «Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ о том, что Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир. Возможно, в New York Times в 1938 году тоже писали нечто подобное. Но сейчас, напоминаю, все-таки 2022 год».

«Мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка – принимать во внимание Украину», – заявил в своем видеообращении президент Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»