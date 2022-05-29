Пушков назвал последствия отказа Киева от переговоров

Киевский режим рискует потерять больше, чем Крым и Донбасс, если продолжит затягивать переговоры, предупредил сенатор Алексей Пушков. Сенатор назвал несбыточной мечту президента Украины Владимира Зеленского о возвращении территорий, потерянных в 2014 году.

Напомним, Зеленский бурно отреагировал на речь бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Американский политик предостерег Запад от непонимания надлежащего места России в европейском раскладе сил. Он посоветовал Украине согласиться на отчуждение территорий, выбравших независимость в 2014 году, и нейтральный статус моста между Россией и Европой.

«Заявление вызвало гневную отповедь со стороны Зеленского, который все мечтает о возвращении Крыма и прочих несбыточных вещах. Зеленский явно не понимает, что, откладывая урегулирование, Украина рискует потерять куда больше, чем Крым и ДНР-ЛНР. Зато это понимает Киссинджер, пытающийся спасти Украину от полного поражения», – написал Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что киевский режим признал Генри Киссинджера участником «информационной спецоперации России против Украины». Американского политика внесли в список экстремистского и запрещенного в России сайта «Миротворец».

«Теперь и Киссинджер объявлен агентом влияния Москвы. И возникает вопрос: о чем вообще можно беседовать или договариваться с этой публикой?» – задается вопросом Пушков.

Как сообщал «Новый День», МИД РФ заявил о фактическом выходе Киева из переговорного процесса. В Кремле отметили, что руководство Украины постоянно делает противоречащие друг другу заявления, что не позволяет понять, чего же хочет украинская сторона и готова ли она проявить «трезвый подход и осознать реальное положение дел».

Владимир Зеленский заявил, что возвращение Украины к переговорам с Россией произойдет только после «отвоевания территорий», захваченных после 24 февраля.

Москва, Наталья Рязанова

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