«Оборона» Восточной Европы: Киев просит Германию предоставить подлодки

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук обратился к министру обороны Германии Кристине Ламбрехт с просьбой передать Киеву подводные лодки. Об этом стало известно после их переговоров.

«Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы», – заявил Стефанчук, слова которого цитирует пресс-служба украинского парламента.

Спикер Верховной Рады также выразил надежду на поставки из ФРГ наземных систем противовоздушной обороны с ракетами IRIS-T.

Как сообщал «Новый День», Киев также ожидает от Германии поставок современных вооружений, в том числе бронированной техники. Об этом заявил Стефанчук накануне в ходе своего визита в Берлин и встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Конечно, нам прежде всего нужно современное оружие. Мы также можем воевать со старым оружием из старых запасов, но новое оружие эффективнее. Потому мы ожидаем и бронетранспортеры Marder, и танки Leopard», – подчеркнул Стефанчук.

Берлин, Светлана Антонова

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