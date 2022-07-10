российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 10 июля 2022, 12:45 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Союзные войска с боями взяли под контроль Григоровку

Российские войска и силы народной милиции Луганской республики с боями взяли под контроль населенный пункт Григоровка. Об этом сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. По его словам, продолжаются военные действия по освобождению Серебрянки, с севера идет наступление на Северск.

«Местные жители отмечают, что боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведённых фортификационных сооружений. Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город. На позициях остаются, в основном, насильно мобилизованные тербаты», – отметил Мирошник в комментарии в телеграм-канале.

Посол ЛНР также отметил, что боевики, покидая позиции, пытаются обстреливать уже освобождённые территории. «Были прилёты по Новодружеску (пригород Лисичанска). По предварительным данным, обошлось без жертв. Это лишний раз доказывает, что, не отогнав, как минимум, на расстояние действия самого дальнобойного оружия, которым располагают украинские боевики, чувствовать себя в безопасности наше население не будет», – пояснил Мирошник.

Луганск, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Украинские националисты продолжают «утюжить» Донбасс: трое мирных жителей погибли, еще 11 – получили ранения / «Ни одного из этих ужасных событий не произошло бы…» – Дональд Трамп о событиях на Украине и кризисе в США / «Ситуация остается напряженной»: в Курской области продлен режим повышенной террористической опасности / С Россией стали считаться по-настоящему – как с Советским Союзом / Спецоперация: российские войска уничтожили ангар с американскими гаубицами и места сосредоточения украинских националистов / На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство / Следственный комитет России оценит ущерб, причиненный Мариуполю украинскими националистами / Иностранные наемники в шоке от боевых действий на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,