Украинские военные пытались завербовать российских летчиков и угнать боевой самолет

Федеральная служба безопасности России сообщила о попытке украинских военных завербовать российских летчиков. Пилоты должны были угнать боевой самолет и посадить его на контролируемые ВСУ аэродромы. За это им обещали деньги и гражданство одной из стран Евросоюза.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России», – сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники украинской военной разведки, «действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков».

По данным спецслужбы, украинской стороной рассматривалась возможность угона российского боевого самолета Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ. ФСБ опубликовала фрагмент телефонного разговора офицера ВВС Украины с российским летчиком.

«Мы рассчитываем, что вы на линии фронта снизитесь на высоту 50, а то и ниже, если на пределе пойдете, вообще супер. И дальше я вам там дал рубеж набора высоты… Мы очень элементарно сможем навести наши истребители и вас перехватить. Они пристроятся и дальше поведут вас», – говорит украинский офицер.

В ЦОС добавили, что сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники установлены.

Москва, Зоя Осколкова

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