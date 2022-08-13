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NewDayNews.ru

Суббота, 13 августа 2022, 12:18 мск

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Украинские войска нанесли новые удары по гражданской инфраструктуре ДНР: есть погибшие и пострадавшие

За последние сутки украинские вооруженные формирования 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив более 300 единиц боеприпасов, в результате чего 3 человека погибли и еще 11 – получили ранения. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов ДНР, в том числе Донецк, Горловка, Ясиноватая и Макеевка. Было повреждено в общей сложности 42 домостроения и объекты гражданской инфраструктуры.

Обстрелы продолжились сегодня. Как уточнил мэр Горловки Иван Приходько, в результате огневой атаки оптового рынка с позиций украинских нацистов ранения получили 4 мирных жителя города. Пострадавших скорая помощь доставила в медицинское учреждение. На территории рынка повреждена газовая труба, строения и автомобили.

Донецк, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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