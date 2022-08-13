Минобороны РФ сообщило о полном освобождении поселка Пески в ДНР

Министерство обороны России сообщило о полном освобождении поселка Пески, который расположен под Донецком. Это стало результатом наступательных действий союзных сил.

«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики», – сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что «Пески брать было сложно – противник там буквально вгрызся в землю: даже между подвалами домов были прорыты тоннели.

В то же время продолжаются бои за ряд других населенных пунктов ДНР. По данным Минобороны РФ, за последние сутки высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное уничтожено до 170-ти националистов и 12 единиц военной техники. Вместе с тем в ходе наступательных действий союзных сил в районе Артёмовска полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады. В районе населенного пункта Старые Терны уничтожено более 100 националистов и десять единиц военной техники. В районе Краматорска уничтожена пусковая установка «HIMARS» и склад c боеприпасами к ней.

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Соледар и Артёмовск, три артиллерийских взвода орудий «Акация», а также пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики», – уточнили в Минобороны РФ.

Москва, Светлана Антонова

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