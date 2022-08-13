США добиваются расширения границ российской спецоперации на Украине

Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС. По его оценке, США пытаются затянуть конфликт, в том числе с помощью поставок дальнобойного вооружения, что ведет не только к увеличению жертв. Дипломат подтвердил, что границы российской спецоперации могут быть расширены.

«Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режиму Зеленского, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта. Об этом пробалтываются сами украинцы. В частности, генерал Скибицкий, замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, недавно заявил, что перед нанесением ударов РСЗО HIMARS украинские военные консультируются со своими кураторами из США. Получается, что смертоносные обстрелы гражданского населения в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины происходят как минимум с одобрения американских центров принятия решений», – обратил внимание дипломат.

По его мнению, в такой обстановке проблематично разговаривать о чем-либо конкретном по украинским делам. «Наши аргументы в Вашингтоне предпочитают не слышать. А стоило бы прислушаться, например, к предупреждению Сергея Лаврова, высказанному в упомянутом телефонном разговоре с Блинкеном, что продолжающаяся накачка ВСУ и националистических формирований американским и натовским оружием, масштабно применяющимся против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», – подчеркнул Дарчиев.

«Судя по всему, Белый дом был бы совсем не против, если отдельные европейские страны ввяжутся в открытое противостояние с Россией. Вашингтону вообще свойственно «заваривать кашу», а потом цинично наблюдать, как другие ее «расхлебывают». Это происходит на наших глазах с Евросоюзом, по которому последствия антироссийских санкций и наши ответные меры бьют гораздо болезненнее, особенно в нефтегазовой сфере, чем по США», – добавил дипломат.

В то же время Дарчиев пояснил, что Москва не хочет столкновения с США или НАТО, а направляемое Западом оружие планомерно уничтожается российскими Вооруженными Силами.

«Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками специальной военной операции, то ее четко обозначил Сергей Лавров. Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше. Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, ДНР, ЛНР и освобожденным районам», – отметил он.

«Нельзя не отметить и еще один момент, который в Вашингтоне, похоже, игнорируют. Миллиардные вливания в военную помощь Украине существенного влияния на ход нашей спецоперации не оказывают. Ее цели и задачи будут реализованы. А вот риски для безопасности мирового сообщества, связанные с расползанием передаваемых ВСУ вооружений по черным и серым оружейным рынкам, вполне реальные», – констатировал Дарчиев.

Москва, Светлана Антонова

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