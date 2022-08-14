Российские войска освободили село Уды в Харьковской области

Вооруженные силы России в результате наступательной операции взяли под контроль село Уды в Харьковской области. Об этом говорится в официальной сводке министерства обороны РФ. По данным ведомства, на харьковском направлении предпринимаются также другие действия, направленные на нейтрализацию украинских вооруженных формирований.

В частности, был поражен штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны непосредственно в Харькове, а также четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живая сила, вооружение и военная техника в 151-м районе.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что ударами высокоточных ракет большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивных систем залпового огня по резервам противника, в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более трёхсот военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ. Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано.

Одновременно продолжается спецоперация на территории Донецкой народной республики. Так, высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники. Сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное уничтожено до двухсот националистов и 15 единиц военной техники.

В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. Так, в третьем батальоне данной бригады, действовавшим в районе Марьинки, из 580-ти человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих.

Поражены также пять пунктов управления, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в Великой Новоселке, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам, расположенных в других регионах на территории Украины. В частности, в результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожено 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области и Искровка Кировоградской области. Кроме того, уничтожен склад 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатое Николаевской области.

Москва, Светлана Антонова

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