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Пятница, 26 августа 2022, 17:42 мск

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Это смертный приговор: советник Зеленского оценил перспективы Украины

Подоляк. Фото: УНИАН

Советник главы администрации Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал смертным приговором для Украины возобновление переговоров с Москвой. По его словам, Киев рассчитывает при поддержке Запада и его поставок вооружений перейти в контрнаступление.

«Президент Зеленский однозначно против [переговоров], и украинское общество непреклонно», – сказал в интервью американскому изданию The Hill.

Подоляк считает, что Россия воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы начать еще более сильное наступление на Украину. «Они начнут закулисно манипулировать настроениями, действиями, исповедовать и углублять эту усталость от войны», – сказал он, предупредив, что Россия способна создавать кризисы в Европе для достижения собственных целей.

Как отметил Подоляк, со своей стороны Киев планирует не только перейти в контрнаступление, но и продолжать бомбардировки «захваченных» украинских территорий, «причиняя боль президенту России Владимиру Путину».

Американское издание отмечает, что во время интервью советник Зеленского был в спортивных штанах, кроссовках и традиционной украинской тунике.

Киев, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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