Более 200 военных ВСУ были уничтожены на Харьковском направлении

Более 200 военных Вооруженных сил Украины уничтожены союзными войсками на Харьковском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
«В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Вернополье и Краснополье потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более 200 военнослужащих», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
В районе населенного пункта Дергачи ударами высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО «Град», а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.
Кроме того, противник понес потери при попытке скрытно форсировать реку Ингулец в Херсонской области. В результате было ликвидировано более 130 военнослужащих и десять единиц военной техники.
За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ под Харьковом и в Запорожской области, а также 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142-х районах.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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