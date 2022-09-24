Российские военные сбили летевший к Запорожской АЭС «Байрактар»

Украинские военные продолжают обстреливать район Запорожской атомной электростанции. О ситуацию вокруг АЭС рассказали в Минобороны России.

«Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар» ТБ-2 следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, ВСУ обстреляли дачный поселок «Волна», который находится в непосредственной близости от атомной электростанции. Установлено, что 10 снарядов было выпущено из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

«Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, – уточнили в Минобороны РФ. – Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме».

Москва, Зоя Осколкова

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