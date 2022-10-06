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Четверг, 6 октября 2022, 12:06 мск

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На херсонское направление стянуто большое количество украинских войск и натовской техники

Фото: glavcom.ua

Украинские военные стянули на херсонское направление очень большое количество техники, поступившей из стран НАТО. Об этом сообщил ТАСС замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Да, их очень много, очень большое количество натовской техники, и турецкие какие-то машины, какие-то танки у них. Они лезут, они превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть», – сказал Стремоусов.

Он также отметил, что ежедневно на херсонском направлении ВСУ теряют около 300 военных.

«У них каждый день по 300 человек убивают. Каждый день. Они же лезут, эти танки, около 42 танков заехало. У них постоянные потери», – уточнил Стремоусов.

Херсон, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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