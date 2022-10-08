Российские войска успешно отразили попытки наступления украинской армии: уничтожено более 800 боевиков и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

В частности, на Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял попытки наступления в районе населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля.

Кроме того, в результате массированных ударов по выдвигавшимся резервам противника в районе населённого пункта Петропавловка Харьковской области, уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ и 19-го батальона теробороны.

На Краснолиманском направлении при очередной безуспешной попытке форсирования силами двух усиленных рот ВСУ реки Жеребец, российскими войсками уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов.

Вместе с тем в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Новое и Ямполовка Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.

На Южно-Донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье. Уничтожено более 160 боевиков.

На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал попытки ведения наступательных действий силами трех батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии, прибывшего с Западной Украины, в направлениях населенных пунктов Суханово, Пятихатки, Садок, Ищенка, Брускинское, Карло-Марксовское и Малая Сейдеминуха Херсонской области. Все атаки украинских сил отражены.

В результате нанесения российскими подразделениями огневого поражения противнику уничтожено более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах. Уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Успеновка Запорожской области, Новая Каменка Херсонской области и города Николаев. В районе населенного пункта Высшее Соленое Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Чапаевка Запорожской области сбит украинский самолет МиГ-29.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар-ТБ2», в районах населенных пунктов Новый Буг Николаевской области, Брускинское, Высокое, Карло-Марксовское, Чаривное Херсонской области, Ивановка, Ясное, Зеленый Гай и Евгеновка Донецкой Народной Республики, Берестовое Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики.

Кроме того, сбит в воздухе 21 снаряд американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Иловайск Донецкой Народной Республики, Новая Каховка, Никольское и Каховская ГЭС, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области.

Москва, Светлана Антонова

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