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Суббота, 8 октября 2022, 17:28 мск

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ВСУ опять нанесли удары по району Запорожской АЭС

Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной станции. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, в результате попадания украинских реактивных снарядов в район промышленной зоны выведена из строя линия электропередачи, обеспечивающая собственные нужды АЭС и электроснабжение города Энергодар.

В оборонном ведомстве уточнили, что огонь велся в течение суток из реактивных систем залпового огня «Град» из подконтрольного населённого пункта Марганец Днепропетровской области. Всего было выпущено 15 ракет.

«Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Для обеспечения работы атомной электростанции задействованы резервные дизель-генераторы», – пояснили в Минобороны РФ.

В настоящее время завершаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения атомной электростанции и города Энергодар. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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