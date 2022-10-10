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Понедельник, 10 октября 2022, 14:25 мск

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Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочном созыве заседания G7

Фото: администрация Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому срочно созвать заседание представителей государств «Большой семерки» в связи нанесением российских ракетных ударов по инфраструктуре украинских городов. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

«Договорились с Олафом Шольцом, канцлером Германии, которая председательствует в G7, о созыве срочного заседания группы», – заявил он.

По словам Зеленского, на заседании запланировано его выступление.

«Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры», – отметил украинский президент.

По данным Киева, сегодня по состоянию на 11.00 на украинскую территорию прилетело 75 российских ракет. Удары наносятся по объектам критической инфраструктуры.

Киев, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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