Вооруженные силы России продолжают спецоперацию на территории Украины. Так ракетными ударами ВКС на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными 120 военнослужащих, а также десятки единиц техники. О потерях противника за последние сутки сообщили в Министерстве обороны РФ.

На Купянском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском военные ночью пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец. Российскими войсками уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России поражены подразделения бригад пехоты ВСУ, а также формирований наемников «Иностранный легион». «За сутки на данном направлении уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих и наемников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Харьковской и Одесской областях поражены две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В ДНР, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях уничтожены три склада боеприпасов, а также артиллерийские батареи и взводы реактивной системы залпового огня «Ураган».

Системы ПВО сбили в воздухе самолет Су-25 и 12 беспилотников, перехватили 11 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» и восемь противорадиолокационных ракет «HARM».

Москва, Зоя Осколкова

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