Минобороны РФ: ВСУ снова нанесли удар по Запорожской АЭС

Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, в течение суток артиллерийскими подразделениями украинской армии по городу Энергодар и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов.

«Обстрел вёлся из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области», – уточнили в минобороны РФ.

В результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица «Мста-Б» и два автомобиля ВСУ.

Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме.

Москва, Светлана Антонова

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