Военные РФ освободили поселок Майорск и пресекли прорыв обороны в ДНР и ЛНР

Минобороны России сообщило, что в ходе успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск в Донецкой народной республике. Кроме того, в министерстве отметили, что ВС России пресекли попытки украинских военных прорвать линию обороны на нескольких направлениях, ВСУ были вынуждены отступить, понеся значительные потери.

В частности, на Южно-Донецком направлении российская армия отразила контратаки украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой народной республики, которые «безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, российские штурмовые группы при поддержке артиллерии отбили все контратаки отражены, уничтожено более 60 украинских военных, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа.

На Купянском направлении ВС России отразили две атаки ВСУ в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. «В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции», – сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, российские военные сорвали попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка в ЛНР. «Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей», – сказал представитель оборонного ведомства.

ВСУ также пытались наступать на населенный пункт Макеевка в ЛНР. Российские военные пресекли две атаки. Ударами артиллерии и авиации украинские военные были остановлены в 2 км от переднего края обороны российских войск и, понеся потери, отброшены к исходному рубежу. Кроме того, российская армия пресекла атака ВСУ в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР.

Минобороны также сообщило о вытеснении на минное поле ротной тактической группы ВСУ, усиленной иностранными наемниками, в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР после попытки атаковать российские позиции одновременно с трех направлений. Силы противника отбросили на минное поле и рассеяли, потери ВСУ составили свыше 70 военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронемашины и два автомобиля.

Также сообщается, что ракетным ударом уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины в населенном пункте Дубиевка Черкасской области. В Днепропетровской области российские военные летчики сбили украинский вертолет Ми-8. Силами ПВО России уничтожены шесть беспилотников ВСУ и перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов HIMARS.

Кроме того, ВС России уничтожили три гаубицы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников в районе Запорожья, входивших в состав артиллерийских расчетов. Ударами армии РФ разбиты радиолокатор ЗРК С-300 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Донецкой народной республике. За сутки поражены 62 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах, отмечает Минобороны РФ.

Всего, по сообщению ведомства, с начала проведения СВО уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 дронов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронемашин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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