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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:25 мск

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В Херсоне украинские нацисты расстреляли 39 пророссийских активистов

В Херсоне украинские нацисты расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов. Еще 74 человека увезли в неизвестном направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

В администрации Херсонской области ранее сообщали о случаях линчевания и прямых расправ украинских военных над местными жителями. В начале неделе агентство Associated Press опубликовало сделанные за день до этого фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как отмечалось, речь идет о наказании за предполагаемое сотрудничество с российскими властями.

Ранее сегодня стало известно, что Украина запретила населению выезд с правого берега Днепра в Херсонской области.

Херсон, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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