В ДНР после украинских обстрелов ранена мирная жительница

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в Донецкой народной республике (ДНР) ранена мирная жительница. Об этом говорится в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«Противник открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением РСЗО, 155 и 152-мм ствольной артиллерии. Под обстрелы ВФУ попали районы 3 населенных пунктов Республики. Поврежден 1 объект гражданской инфраструктуры. Общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов – 102 единицы», – уточнили в штабе.

Напомним, по инициативе главы Русской православной церкви Кирилла президент РФ Владимир Путин объявил о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Донецк, Светлана Антонова

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