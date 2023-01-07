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Суббота, 7 января 2023, 17:59 мск

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В ДНР после украинских обстрелов ранена мирная жительница

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в Донецкой народной республике (ДНР) ранена мирная жительница. Об этом говорится в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«Противник открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением РСЗО, 155 и 152-мм ствольной артиллерии. Под обстрелы ВФУ попали районы 3 населенных пунктов Республики. Поврежден 1 объект гражданской инфраструктуры. Общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов – 102 единицы», – уточнили в штабе.

Напомним, по инициативе главы Русской православной церкви Кирилла президент РФ Владимир Путин объявил о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Донецк, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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