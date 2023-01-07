В ЛНР произошел взрыв на магистральном газопроводе

Сегодня вечером в городе Лутугине произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшем возгоранием. Как сообщила пресс-служба правительства Луганской народной республики, от подачи природного «голубого топлива» временно отключено около 13 000 абонентов.

Уточняется, что в настоящий момент специалисты ГУП «ЛУГАНСКГАЗ» ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром 273 мм в г. Лутугино путем перекрытия задвижки.

Сотрудники предприятия в ближайшее время приступят к обследованию поврежденного участка газопровода для выяснения причины взрыва.

Луганск, Светлана Антонова

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