Это был подрыв: названа предварительная причина аварии на газопроводе в ЛНР

Причиной крупной аварии на магистральном газопроводе в Луганской народной республике, которая произошла накануне вечером, мог стать подрыв. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

«По предварительной причине, в результате подрыва магистрального газопровода Д 300 мм на воздушном переходе через реку Сухая, без газоснабжения остались 13315 абонентов», – говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что без газоснабжения остаются девять населенных пунктов – Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, Роскошное (частично), а также 21 социально-значимый объект.

Как отметили в правительстве ЛНР, для скорейшего подключения всех потребителей руководством предприятия в Лутугинский район были направлены дополнительные бригады из Луганска, Краснодона, Антрацита и Свердловска.

«К 12:00 8 января коммунальщики планируют обеспечить всех потребителей газом», – говорится в сообщении.

Луганск, Светлана Антонова

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