российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 8 января 2023, 12:08 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ выпустили 178 снарядов по территории ДНР: ранены двое мирных жителей

За минувшие сутки украинские вооруженные формирования выпустили 178 снарядов по населенным пунктам Донецкой народной республики, в результате чего были ранены двое мирных жителей. Об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.

«Противник открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением РСЗО, 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии. Под обстрелы ВФУ попали районы 9 населенных пунктов Республики. Повреждены 17 домостроений и 3 объекта гражданской инфраструктуры. Общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов – 178 единиц», – уточнили в штабе.

Донецк, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Надо бить по логову сатанистов в центре Киева – Кадыров / Это был подрыв: названа предварительная причина аварии на газопроводе в ЛНР / Зеленский подписал указ о санкциях против российских артистов / В ЛНР произошел взрыв на магистральном газопроводе / Кадыров опроверг данные о гибели чеченских командиров / Минобороны РФ: ВСУ выпустили более 60 снарядов крупного калибра по жилым кварталам Донецка / Российские войска отразили несколько атак украинской армии: уничтожено более 100 боевиков / В ДНР после украинских обстрелов ранена мирная жительница

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,