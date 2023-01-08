ВСУ выпустили 178 снарядов по территории ДНР: ранены двое мирных жителей

За минувшие сутки украинские вооруженные формирования выпустили 178 снарядов по населенным пунктам Донецкой народной республики, в результате чего были ранены двое мирных жителей. Об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.

«Противник открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением РСЗО, 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии. Под обстрелы ВФУ попали районы 9 населенных пунктов Республики. Повреждены 17 домостроений и 3 объекта гражданской инфраструктуры. Общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов – 178 единиц», – уточнили в штабе.

Донецк, Светлана Антонова

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