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Воскресенье, 8 января 2023, 12:08 мск

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Надо бить по логову сатанистов в центре Киева – Кадыров

Фото: пресс-служба правительства Чеченской республики

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался против переговоров с киевским режимом и призвал нанести удар по центру Киева. По его словам, беспокойство по поводу иностранной помощи Украине бессмысленно.

«Вижу, что некоторые переживают из-за иностранной помощи Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства и до окопов дойдёт не больше 15% от всей суммы поддержки», – пояснил глава Чечни в своем телеграм-канале.

При этом Кадыров подчеркнул, что лучше беспокоиться о другом. «Боевые действия сейчас идут на территории России. Это наши регионы, пожелавшие войти в состав нашего государства ради защиты населения от сатанистских действий украинских и натовских националистов. Поэтому не должно быть каких-то переговоров. Надо бить по логову сатанистов в центре Киева! Надо бить по главному защитнику и агитатору этой гнусной идеологии – Зеленскому», – подчеркнул он.

«Ещё год назад мировые державы недооценивали нашу страну, считали, что Россия практически развалена изнутри псевдолиберальными провокаторами – агентами Запада. А сегодня весь блок НАТО поставляет вооружение и своих бойцов под маской «иностранных наемников», но не может перевесить чашу весов в свою пользу. Только представьте: ВЕСЬ БЛОК НАТО бросил силы, но не может ничего поделать!» – констатировал глава Чечни.

Донецк, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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