Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолетов воздушных сил Украины. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В частности, в районе населенного пункта Лозовое Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27. Около Изюма поражен самолет Су-24 воздушных сил Украины.

В то же время в районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25. Около населенного пункта Веселое в ДНР поражен самолет МиГ-29.

Вместе с тем средствами противовоздушной обороны уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Паталаховка, Куземовка, Кузьмино, Кременная и Пшеничное в ЛНР.

Кроме того, перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Кременная в ЛНР, Орехов Запорожской области, Степное в ДНР и города Донецка.

В районе населенного пункта Курдюмовка в ДНР сбита американская противорадиолокационная ракета HARM.

Москва, Светлана Антонова

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