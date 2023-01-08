Минобороны РФ сообщило об освобождении 50 военнослужащих из украинского плена

Сегодня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Москва, Светлана Антонова

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