На Украине не хватило денег на снос памятника Брежневу в его родном городе

В городе Каменское Днепропетровской области Украины пришлось отложить демонтаж памятника генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. На снос не хватило денег.

Как сообщил первый заместитель мэра города Александр Чернышев, работы по демонтажу бюста Леонида Брежнева требуют дополнительного финансирования, но в бюджете нет на это средств. Вопрос о сносе памятника будет рассмотрен после окончания действия военного положения, передает «Страна.ua».

Бюст Леонида Брежнева в его родном городе Каменском был установлен при жизни генсека в 1976 году. Монумент считает городской достопримечательностью, поэтому он не был снесен во время кампании по декоммунизации.

Киев, Зоя Осколкова

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