Российские войска продолжают успешные наступательные действия на Донецком направлении – по украинским военнослужащим наносит удары авиация и артиллерия. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции. За сутки на этом направлении уничтожены до 70 украинских военных. ВСУ несут потери и на других направлениях.

Так, на Красно-Лиманском направлении уничтожены более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронемашины и три автомобиля. Удары наносились по подразделениям ВСУ районах Стельмаховки, Новолюбовки, Невского в ЛНР и Серебрянки и Григоровки в ДНР.

Украинские потери на Южно-Донецком направлении в районах Новомихайловки, Пречистовки и Новоселки в ДНР составили до 30 человек убитыми, две боевые бронемашины и три автомобиля.

На Купянском направлении в Харьковской области российские военные уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. В результате ударов по украинским силам в Харьковской области и ЛНР уничтожены более 30 военнослужащих, две боевые бронемашины и три пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС России поразили в ДНР две артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин» производства США. Кроме того, уничтожены три украинские боевые машины РСЗО «Град» в Харьковской области и ДНР, а также две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» в ДНР и Запорожской области. Помимо этого, в районе Лозового в ДНР разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, один из них находился в районе города Запорожье. Также сообщается, что российские военные поразили 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живу силу и военную технику в 123 районах зоны СВО.

По данным Минобороны, ВКС России сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Никаноровка в ДНР. Силы российской ПВО уничтожили 5 украинских беспилотников в ЛНР и ДНР и перехватили три реактивных снаряда HIMARS и «Ольха» в Запорожской области.

Всего с начала СВО, по информации российского военного ведомства, уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2873 беспилотника, 400 ЗРК, 7486 танков и других боевых бронемашин, 979 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8019 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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