ВС России уничтожили более 200 украинских военных в ДНР и ЛНР и разбили 12 гаубиц

Минобороны России в сводке о ходе СВО сообщило, что подразделения Южного военного округа и ВДВ в минувшие сутки продолжили наступательные действия на Донецком направлении. ВС РФ уничтожили более 60 украинских военных, один танк, три боевые бронемашины и шесть автомобилей. Российская армия также нанесла поражение украинским силам на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, а также уничтожила две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в ДНР и одну – в Харьковской области.

Украинские потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 50 военных, один танк, две БМП и два пикапа. Артиллеристы Западного военного округа нанесли огневое поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в Харьковской области и в районе Новоселовского в ЛНР. Кроме того, в районе Лимана Первого в Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 70 военнослужащих ВСУ, три боевые бронемашины и четыре автомобиля. Удары наносились по скоплениям живой силы и техники 71-й егерской и двух десантно-штурмовых бригад украинской армии и полка нацгвардии в районах Григоровки и Серебрянки в ДНР и западнее населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР.

Российские подразделения за сутки уничтожили до 40 украинских военных на Южно-Донецком направлении. По данным ведомства, севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка в ДНР разбиты две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Кроме того, ВС России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 98 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили гаубицы Krab, М109 «Паладин» и РСЗО «Град» в Харьковской области, а также гаубицу Д-20 в районе населенного пункта Терны в ДНР и две гаубицы «Гиацинт-Б» в районах Марьинки и Орловки в ДНР. Также поражены две самоходные гаубицы «Акация» в ЛНР и Запорожской области, а также пять гаубиц Д-30 в Херсонской области, ДНР и Запорожской области.

Помимо этого, ВС РФ поразили две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50 в Херсонской области, одну радиолокационную станцию AN/ТPQ-36 в районе Угледара в ДНР и одну радиолокационную станцию AN/TPQ-48 в Харьковской области.

Средства ПВО России за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников в ЛНР и ДНР, а также перехватили 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в Харьковской области. Кроме того, сбиты ракета HARM производства США в Херсонской области и ракета «Точка-У» в районе города Бердянск Запорожской области.

По информации Минобороны, всего с начала СВО на Украине российская армия уничтожила 372 самолета, 200 вертолетов, 2891 беспилотник, 401 зенитный ракетный комплекс, 7549 танков и других боевых бронемашин, 984 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8081 единица специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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