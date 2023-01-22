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Воскресенье, 22 января 2023, 11:38 мск

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В ЛНР заявили о стягивании ВСУ западной бронетехники под Сватово

Фото: glavcom.ua

Украинские вооруженные силы стягивает бронетехнику западного производства под Сватово в Луганской народной республике. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале со ссылкой на собственные источники.

По его словам, на Купянском направлении отмечена переброска большого количества бронетехники для ВСУ. По сообщениям жителей Харькова, большое количество бронетехники отправлены двумя железнодорожными составами в Купянск, отметил военный эксперт.

«Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово», – заявил Марочко.

Ранее сегодня представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что при украинском обстреле города Стаханов из РСЗО HIMARS был разрушен профилакторий машиностроительного завода. Отмечается, что в 22:52 субботы по городу было выпущено шесть реактивных ракет. О жертвах и пострадавших на текущий момент не сообщается.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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