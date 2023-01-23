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Понедельник, 23 января 2023, 17:50 мск

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Петровский район Донецка снова попал под обстрел: есть раненые

Сегодня в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск ранения получили четверо мирных жителей. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Сегодня под обстрелами также оказалась, в том числе, Ясиноватая, в которой зафиксированы повреждения здания центральной районной больницы и школы.

Стоит отметить, что за прошлые сутки под огнем вооруженных формирований Украины находились семь населенных пунктов Донецкой народной республики. Общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов – 56 единиц.

Донецк, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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