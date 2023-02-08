ВС России разбили цеха авиазавода в Харькове, где модернизировали дроны ВСУ

Российские военные уничтожили в Харькове цеха авиазавода, где велись работы по модернизации беспилотников и барражирующих боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе военной операции на Украине. За минувшие сутки ВС РФ нанесли удары по подразделениям украинской армии на четырех тактических направлениях, уничтожив около 400 военнослужащих.

На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения «Южной» группировки войск уничтожено более 140 украинских военных, один танк, три пикапа, три автомобиля и гаубица «Мста-Б». Кроме того, разбиты два склада боеприпасов ВСУ в районах Авдеевки и Славянска в ДНР. Также ВС России поразили штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Красногоровки (ДНР).

Украинские потери на Красно-Лиманском направлении составили свыше 130 боевиков убитыми. Кроме того, уничтожены БМП, три боевые бронемашины, установка РСЗО «Град» и склад боеприпасов в районе Подлимана Харьковской области. Ударам авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» подверглись подразделения четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва, Кузьмино в ЛНР и Терны (ДНР).

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» нанесла поражение подразделениям трех бригад ВСУ в районах Угледара и Водяного в ДНР. За сутки на этом направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих, один танк, БМП, три боевые бронемашины и два автомобиля. Кроме того, в районах Новомихайловки, Угледара и Доброволья в ДНР огнем артиллерии разбиты три склада боеприпасов и горючего ВСУ.

Российская армия продолжила удары по украинским подразделения на Купянском направлении. Ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений двух механизированных бригад ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Украинские потери составили более 35 военнослужащих убитыми, один бронетранспортер и автомобиль.

За сутки силы ПВО России сбили 11 реактивных снарядов HIMARS и уничтожили 10 беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской области и Харьковской областях.

Как отметили в Минобороны, всего с начала проведения СВО российская армия уничтожила 382 самолета, 206 вертолетов, 3046 дронов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7789 танков и других боевых бронемашин, 1011 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4022 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 8291 единицу специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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