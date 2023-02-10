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Пятница, 10 февраля 2023, 08:32 мск

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Украина готова ударить британскими ракетами по Крыму – The Times

Украинские власти готовы использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в украинских военных кругах. Это может привести к серьезной эскалации участия в военном конфликте, отмечает издание.

По информации одного из источников газеты, слова президента Украины Владимира Зеленского об уничтожении российских военных объектов «в глубине оккупированных территорий» подразумевают возможность нанесения ударов по Крыму. Киев готов к подобному шагу, заключил собеседник издания.

По сведениям The Times, британское правительство в настоящее время обсуждает, сколько ракет Лондон сможет передать Украине. По предварительным оценкам британских военных экспертов, речь может идти о противокорабельных ракетах Harpoon с дальностью поражения до 240 км, которые можно модифицировать для ударов по наземным целям. Второй вариант – авиационные ракеты Storm Shadow с дальностью поражения 560 км (у экспортного варианта – около 250 км).

Впрочем, обозреватели сочли маловероятной поставки Киеву ракет Storm Shadow, поскольку это будет означать, что Британия передает Украине вооружения большей дальности, чем США, а это поставит Вашингтон в неудобное положение, передает ТАСС.

Напомним, британский премьер-министр Риши Сунак по итогам визита Зеленского в Лондон подтвердил, что Великобритания готовится передать Украине более дальнобойные вооружения, но не уточнил детали. Он также допустил поставки боевых самолетов Украине.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступил за удары по объектам на территории России, которые наносят ущерб стране.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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