Армия РФ освободила Гряниковку в Харьковской области и уничтожила за сутки до 400 украинских военных

Российская армия в результате наступательных действий полностью освободила село Гряниковка Харьковской области на Купянском направлении. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе военной операции на Украине. В ведомстве отметили, что российские войска продолжают наступление на Донецком направлении. Общие потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили до 400 человек убитыми.

На Купянском направлении ВС России нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах Новоселовского в ЛНР, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 80 военнослужащих, три боевые бронемашины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, пять боевых бронемашин, три автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и самоходную гаубицу «Гвоздика». Кроме того, в районах Авдеевки и Красногоровки в ДНР уничтожены три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении нанесено комплексное огневое поражение украинским подразделениям в районах Стельмаховки, Червонопоповки и Червоной Дибровы в ЛНР. За сутки на этом направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, два автомобиля, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

ВС России также нанесли авиа- и артиллерийские удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Угледара, Пречистовки в ДНР и Полтавки Запорожской области. Украинские потери составили свыше 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронемашины, два пикапа и гаубица Д-20. Кроме того, в районе Угледара разгромили склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».

Всего за сутки российская армия нанесла поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.

Силы ПВО России сбили три реактивных снаряда HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотников в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

По информации Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 385 самолетов, 210 вертолетов, 3172 дрона, 404 зенитных ракетных комплекса, 7915 танков и других боевых бронемашин, 1028 боевых машин РСЗО, 4133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8440 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»