Российские военные поразили пункт дислокации полка беспилотников ВСУ в районе города Хмельницкий на западе Украине. Об этом информирует Минобороны в сводке о ходе спецоперации. Также сообщается, что за сутки ВС России уничтожили порядка 500 украинских военных на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области», – рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Российская армия продолжает наступательные действия на Донецком направлении. За сутки уничтожено до 250 украинских военных, три боевые бронемашины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши. Кроме того, в районе Первомайского в ДНР уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а в районах населенных пунктов Часов Яр в ДНР и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. В районе Марьинки ДНР разбит склад боеприпасов ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов авиации, огня артиллерии, тяжелых огнеметных систем и наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Терны ДНР, Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества. За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 200 военнослужащих убитыми и ранеными, БМП, пять боевых бронемашин, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение украинским подразделениям в районе города Угледар в ДНР. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, БМП, две боевые бронемашины, две гаубицы Д-30 и одну гаубица Д-20. Кроме того, в районе Водяного уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами и топливом для военной техники.

Также сообщается, что в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области и Угледар поражены командные пункты 102-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые броне машины, автомобиль и боевая машина РСЗО «Град». ВС России нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.

Украинские силы несут потери и на Херсонском направлении. За сутки уничтожены до 15 веонных ВСУ, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районе Херсона и Михайловки Херсонской области разгромлены четыре склада ВСУ с боеприпасами.

Силы ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и в районе Херсона.

Всего с начала проведения СВО, по данным Минобороны РФ, уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотников, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронемашин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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