Российские подразделения взяли под контроль село Парасковиевка в ДНР, расположенное к северу от Артемовска (Бахмута). Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции. В Харьковской области ВКС России сбили украинский истребитель Су-27.

«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск, полностью освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении ведомства.

За сутки на данном направлении ВСУ потеряли свыше 115 военнослужащих, БМП, три боевые бронемашины, два автомобиля, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС России нанесли комплексное огневое поражение украинским подразделениям в районах Угледара, Доброволья в ДНР, Гуляйполе и Юрковки Запорожской области. Уничтожено до 60 военных ВСУ, один танк, две боевые бронемашины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30. Также российские войска разгромили три склада боеприпасов ВСУ в районах Малиновки Запорожской области, Угледара и Водяного в ДНР.

На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Поражение нанесено силам ВСУ в районах Ямполовки в ДНР, Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР. Луганской Народной Республики

На Купянском направлении артиллерийским ударам подверглись украинские подразделения и военная техника в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля.

Силы ВСУ на Херсонском направлении за сутки лишились самоходной гаубицы «Акация», буксируемой пушки «Гиацинт», самоходной гаубицы «Гвоздика» и трех гаубиц Д-30. Также в районе Херсона российские военные разбили склад боеприпасов ВСУ.

Всего за сутки ВС России поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и техника в 124 районах.

В районе города Изюм Харьковской области российские военные летчики сбили в воздушном бою украинский самолет Су-27.

Силами ПВО России за сутки перехвачен один реактивный снаряд HIMARS, а также сбиты 15 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения СВО уничтожены: 386 самолетов, 210 вертолетов, 3193 дрона, 405 зенитных ракетных комплексов, 7945 танков, 1031 боевая машина реактивной системы залпового огня, 4157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8465 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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