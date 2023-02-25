Российские войска сбили три военных самолета ВСУ

За минувшие сутки российские войска уничтожили три украинских военных самолета. Об этом говорится в новой сводке министерства обороны РФ.

В частности, истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров в Донецкой народной республике были сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины.

Вместе с тем средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области был уничтожен украинский самолет Су-25.

В то же время уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Рубежное, Пшеничное, Житловка, Кременная Луганской народной республики, Новозлатополь Запорожской области и Новомихайловка в ДНР.

Москва, Светлана Антонова

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