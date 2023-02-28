ВСУ потеряли около 350 военных на Донецком направлении за сутки – Минобороны РФ

Российские войска нанесли поражение вооруженным силам Украины в ДНР, ЛНР и Харьковской области. Украинская армия потеряла за сутки на Донецком направлении около 350 военнослужащих. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации. На Красно-Лиманском и Купянском направлении в общей сложности уничтожено свыше 145 украинских боевиков. Кроме того, в Запорожской и Херсонской областях разгромлены два склада боеприпасов ВСУ.

По информации военного ведомства, всего за сутки ВС России нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах.

На Купянском направлении артиллерийским ударам «Западной» группировки войск подверглись подразделения ВСУ в районах Синьковки, Крахмального в Харьковской области и Новоселовского в Луганской народной республике. Украинские потери составили до 25 военнослужащих и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии поразили живую силу и технику украинской армии в районах Стельмаховки, Червонопоповки, Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР. За сутки на этом направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронемашины, а также самоходная гаубица «Акация».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли урон ВСУ, уничтожив две боевые бронемашины, четыре автомобиля, гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Шевченко в Донецкой народной республике и Зеленый Гай в Запорожской области. Потери Киева составили до 45 военнослужащих убитыми и ранеными, две БМП и три пикапа.

Также сообщается, что силами ПВО России за сутки сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS, а также перехвачены 8 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения СВО уничтожены: 390 самолетов, 211 вертолетов, 3256 беспилотников, 406 зенитных ракетных комплексов, 8066 танков и других боевых бронемашин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4232 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8583 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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