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Среда, 1 марта 2023, 15:53 мск

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Группировка войск «Южная» ликвидировала 190 боевиков ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции. В Минобороны России сообщили об уничтожении 190 украинских военнослужащих на Донецком направлении.

По данным оборонного ведомства, в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки там было уничтожено до 190 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Купянском направлении противник ударами штурмовой, армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» ликвидированы 90 военнослужащих, три пикапа, а также гаубицу Д-30.

На Красно-Лиманском направлении, где действует группировка войск «Центр», уничтожено свыше 150-ти украинских солдат, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 80-ти боевиков, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-30.

«На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация»», – говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, в ДНР в районе населенного пункта Дружковка в воздушном бою сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Также средствами ПВО за сутки уничтожены 15 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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