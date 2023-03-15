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Среда, 15 марта 2023, 10:00 мск

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Российская армия продвинулась в Харьковской области – Минобороны

Российские войска 14 марта взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении, а также уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС России Сергей Зыбинский. Видео с его заявлением опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

«На Купянском направлении подразделения 6-й общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами», – рассказал Зыбинский.

Он добавил, что в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области мотострелковыми подразделениями вскрыта и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Кроме того, по его словам, российские военные сорвали две попытки ВСУ переброски резервов в этом регионе.

По информации Минобороны на 14 марта, за сутки на Купянском направлении украинская армия потеряла до 75 военнослужащих, БМП, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одну противотанковая пушка МТ-12. Отмечалось, что авиацией и артиллерией «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ близ Синьковки и Кисловки Харьковской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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