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Среда, 15 марта 2023, 14:47 мск

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Российские силы контролируют примерно половину Артемовска – советник врио главы ДНР

Российские силы контролируют около 50% территории Артемовска (Бахмута). Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, отметив, что сейчас серьезные бои идут в городской промзоне.

«Наши силы занимают около 50% самого города, ведутся бои в промзоне, достаточно серьезные, потому что промзона, тем более укрепленная и подготовленная в качестве крепости, это очень серьезный объект», – сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, штурмовать эту территорию очень тяжело.

Накануне офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что на заседании ставки верховного главнокомандующего Украины единогласно было принято решение удерживать Бахмут.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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