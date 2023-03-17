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Пятница, 17 марта 2023, 15:27 мск

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«Потопили баржу с десантом»: сорвана самая крупная попытка ВСУ переправиться через Днепр

Архив, фото: Минобороны Украины

В Херсонской области Вооруженные силы России пресекли попытку ВСУ высадить десант на левом берегу Днепра. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, артиллеристы потопили баржу с украинскими десантниками, которые пытались переплыть Каховское водохранилище.

«Действительно, наши артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом, переплывавшую Каховское водохранилище. Потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек», – написал Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские военные регулярно пытаются переправиться через Днепр небольшими группами на одной или нескольких лодках. Однако река, водохранилище и плавни находятся под постоянным наблюдением российских военнослужащих. При появлении вражеских лодок по ним открывается огонь. «Обычно часть плавсредств уничтожается на воде, остальные спасаются бегством», – рассказал чиновник.

«И все же случай на Каховском водохранилище – самая крупная попытка переправы в последнее время. И по числу потерь еще более провальная и безуспешная, чем обычно», – отметил Сальдо.

Однако, несмотря на потери, командование ВСУ продолжает «гнать людей на убой». Российские разведчики, напротив, регулярно проникают на правый берег Днепра и «наносят там урон противнику», – добавил врио главы области.

Сальдо заверил, что российская система контроля и отражения вражеских атак «отработана и функционирует как слаженный механизм».

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательню группу, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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