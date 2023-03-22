Российскую линию обороны в Херсонской области усилили в три раза

Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. «Пусть враг только попробует сунуться, ему будет дан самый жесткий отпор», – предупредил он.

Врио губернатора также сообщил, что для помощи военнослужащим ВС России создан херсонский добровольческий батальон имени Василия Маргелова. «С Министерством обороны согласовали вопросы вооружения батальона и снабжения техникой – военное ведомство полностью нас поддержит», – сообщил Сальдо, отметив, что личный состав сейчас проходит боевую подготовку.

Перед добровольцам, по его словам, поставлена задача – оказывать помощь вооруженным силам и гражданской администрации в поддержании порядка на территории региона и противодействовать украинским ДРГ. Местные жители отлично знают особенности своего региона – «задача борьбы с террористами и диверсантами им как раз по плечу», отметил Сальдо.

Ранее врио главы региона заявил, что попытки высадки десанта ВСУ на левом берегу Днепра обречены на провал. По его словам, для контрнаступления украинским военным нужно будет переправиться через Днепр с высадкой большого количества техники и личного состава, что на сегодняшний день просто невозможно.

Москва, Наталья Петрова

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