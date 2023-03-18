Вооруженные силы РФ уничтожили 350 солдат и десятки единиц боевой техники ВСУ

В зоне СВО продолжаются боевые действия. За сутки киевский режим потерял более 350 военнослужащих и десятки единиц военной техники. Кроме того, средства ПВО перехватили 15 снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Смерч» и «Ураган» и сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Наибольшие потери ВСУ понесли на Красно-Лиманском и Донецком направлениях. Здесь за последние сутки в результате активных действий подразделений «Западной» и «Южной» группировки войск уничтожено до 220 украинских военнослужащих, четыре броневика, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Ураган», а также гаубицы Д-30 и «Гвоздика».

На Купянском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих, два пикапа и три автомобиля.

«На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 25-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В общей сложности оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107-ми районах. В ДНР поражен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

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