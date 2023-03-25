«Мы еще не можем начать»: Зеленский заявил о проблемах с контрнаступлением в Донбассе

Украина пока не может начать запланированное контрнаступление против российских войск из-за отсутствия необходимого количества боеприпасов и бронетехники. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri, которое цитируют украинские СМИ.

«Мы еще не можем начать, и без танков, артиллерии и HIMARS, мы не можем отправить храбрых солдат на линию фронта», – сказал он, подчеркнув недостаточность поставок вооружений, и призвав Запад «к немедленному увеличению поддержки».

Зеленский признал, что ситуация на Востоке Украины «плохая», заявив, что причина именно в «нехватке боеприпасов». По его словам, российские военные ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ.

В то же время президент Украины заявил об отсутствии условий для переговоров с Москвой и сообщил, что Китай не предлагал Украине своей помощи в урегулировании, а на предложения Си Цзиньпину о разговоре или встрече реакции Пекина пока не поступало.

Зеленский отметил, что о его готовности встретиться с председателем КНР Пекин уведомлен по дипломатическим каналам.

Киев, Светлана Антонова

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