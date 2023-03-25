Российские воска уничтожили за сутки еще порядка 400 украинских боевиков

Российские войска за последние сутки уничтожили порядка 400 украинских военнослужащих, а также более десятка беспилотников, в том числе «Байрактар», несколько единиц бронетехники артиллерийских систем. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

В частности, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск противник лишился более 155-ти украинских военнослужащих, трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей, а также гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Новомихайловки. Общие потери противника на данных направлениях составили до 70-ти украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск российских войск в течение прошедших суток нанесено поражение 76-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и одна противорадиолокационная ракета «HARM». Кроме того, уничтожены одиннадцать беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в Луганской и Донецкой народных республиках.

Москва, Светлана Антонова

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