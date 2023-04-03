Пушилин рассказал о боях в центре Артемовска и блокировании Авдеевки

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в центре Артемовска (Бахмута) идет бои.

По его словам, российские подразделения вплотную подошли к железнодорожной станции в центре города. «Противник вынужден отступать на ранее подготовленные позиции в западной части [города]», – рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что спланированного вывода сил ВСУ из города не наблюдается, поскольку они не получили соответствующего приказа. При этом, подчеркнул Пушилин, подразделения ЧВК «Вагнер» постоянно наступают.

Врио главы ДНР также сообщил, что российские силы предпринимают усилию по установлению более тщательного огневого контроля над всеми дорогами в Артемовск, чтобы «как можно скорей начать эвакуацию гражданских». Мирных жителей в городе, по оценкам властей ДНР, осталось несколько тысяч.

Касаясь боев за Авдеевку, Пушилин сообщил, что российские подразделения на этом направлении продвигаются и ведут наступление. «Здесь мы видим, что есть необходимость блокировать дороги, что достаточно успешно и происходит», – сказал он. По его словам, для ВСУ создается крайне сложная ситуация.

Москва, Наталья Петрова

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