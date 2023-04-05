Диверсантам ВСУ не дали проникнуть в тыл российских войск

Группировка сил «Восток» Вооруженных сил России сорвала попытку украинского командования вывести диверсионно-разведывательную группу в тыл подразделений российской армии. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

По его словам, диверсанты планировали попасть в тыл российских войск на запорожском направлении. В ходе операции были уничтожены пять военных ВСУ.

Также на запорожском направлении была обнаружена и разбита украинская гаубица в районе населенного пункта Орехов, передает ТАСС.

Кроме того, сообщил Гордеев, российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем передовых позиций группировки «Восток», а также уничтожили две разведгруппы. В итоге украинские потери составили более 10 боевиков, отметил он.

Группировка сил «Восток» также вскрыла два пункта временной дислокации украинских подразделений в Угледаре и в районе села Водяное в Донецкой народной республике. По ним были нанесены удары с применением артиллерии и авиации. Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, рассказал Гордеев.

Москва, Наталья Петрова

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